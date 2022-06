Una notizia bellissima per l’attore Erasmo Genzini e la sua Federica Esposito. La coppia ha annunciato di aspettare un bambino.

Fiocco azzurro o rosa in arrivo per Erasmo Genzini e Federica Esposito. La coppia ha annunciato in queste ore di aspettare il loro primo figlio. Attraverso alcuni post social davvero emozionanti, l’attore che sta per diventare papà e la sua compagna hanno voluto dare la lieta notizia al loro pubblico di fan.

L’attore Erasmo Genzini presto papà

neonato piedini

Erasmo Genzini diventerà papà per la prima volta. Grande gioia in queste ore per l’attore protagonista della fiction Rai ‘Che Dio ci aiuti’. Il 31enne è fidanzato da diversi anni con Federica Esposito e proprio insieme a lei ha voluto condividere la felicità per l’arrivo del piccolo o piccola (ancora non si sa).

“Mancavi solo tu”, ha scritto la coppia pubblicando poi una serie di foto davvero molto romantiche al mare. Genzini diventerà dunque papà per la prima volta. L’attore, come noto, vanta diverse partecipazioni a fiction di successo come ‘L’Isola di Pietro’ e ‘Che Dio ci aiuti’ ed è molto apprezzato dal pubblico.

Pubblico che, appunto, ha reagito in modo assolutamente ideale all’annuncio dell’arrivo del pargoletto commentando un tenero post Instagram con tanto di bellissimo messaggio dei futuri genitori: “Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato… Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta… Sei in ogni bacio della buonanotte , in ogni carezza, in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo… Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo… Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi…”.

Di seguito il post Instagram di Genzini e della sua compagna:

I due hanno anche pubblicato su Instagram un video nelle ore precedenti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG