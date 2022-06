Il noto attore Alex Belli potrebbe presto riapparire in televisione nella nuova edizione di un programma targato Rai.

Torna a far parlare di sé Alex Belli ma questa volta non per questioni amorose con la sua Delia Duran o per liti come quella recente con Soleil Sorge. Il noto attore potrebbe presto tornare il televisione come concorrente di un programma molto seguito: ‘Tale e Quale Show’, trasmissione condotta da Carlo Conti.

Alex Belli pronto per ‘Tale e Quale Show’?

Alex Belli

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe grande movimento fra i papabili imitatori scelti da Carlo Conti per la nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. Da quanto riportato da The Pipol Tv, infatti, tra i possibili partecipanti alla trasmissione ci sarebbe anche Alex Belli che avrebbe già sostenuto il provino.

Le candidature per la nuova edizione chiuderanno in queste ore – domani secondo il media di gossip – e già in settimana il presentatore Rai ed il suo staff sceglieranno il nuovo cast al completo per la prossima stagione del programma.

I primi rumors vedrebbero già dentro alla prossima edizione dello show televisivo il trio delle Selassié. Jessica, Lulù e Clarissa. A loro tre potrebbe appunto aggiungersi Alex Belli ma anche Laura Chiatti, mentre sembrerebbe sfumata l’ipotesi di avere nel cast Katia Ricciarelli. Quest’ultima pare poter essere vicina ad un ruolo di opinionista per il Grande Fratello Vip.

A questo punto non resta che attendere le prossime giornate per avere il quadro della situazione decisamente più chiaro. Per quanto riguarda Belli, se il provino fatto avesse avuto esito positivo, potrebbe essere una buona occasione per dimostrare, ancora una volta, le sue doti da attore e in questo caso anche di cantante. Siamo tutti curiosi di vederlo all’opera anche con i relativi travestimenti…

Di seguito il post Instagram con l’indiscrezione di Pipol TV:

