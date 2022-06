Politico e non solo. Antonio Razzi non nasconde tutte le sue attività tra televisione, social e “danza”. L’ultimo desiderio? Fare il GF Vip.

Antonio Razzi non è solo un politico italiano ma negli ultimi anni è diventato sempre più un personaggio pubblico e della televisione. L’uomo fa della sua ironia e della voglia – ammettiamolo – di apparire i suoi pezzi “pregiati”. Intervistato da Pipol TV non ha nascosto tutte le sue attività ricreative e il desiderio di una nuova esperienza nella Casa più importante d’Italia: quella del Grande Fratello.

Antonio Razzi: dai video TikTok al GF Vip

Antonio Razzi

Contattato da Pipol a seguito di una locandina girata sui social che lo ritraeva, Antonio Razzi ha risposto senza problemi alle domande del noto media. Il politico non ha nascosto le sue grandi passioni per la musica, la danza e lo spettacolo: “A prescindere da quello che sono stato, sono arrivato ad un’età nella quale non mi pongo più limiti”, ha spiegato l’uomo a proposito delle sue apparizioni televisive e non solo. “Faccio Tiktok mentre ballo, mi diletto a fare l’opinionista negli show televisivi e adesso faccio anche il modello! La vita è adesso. Domani potremmo non esserci. Perché non godersela fino in fondo?”.

A domanda precisa su quale programma tv vorrebbe fare, Razzi ha risposto: “Mi piacerebbe fare il Grande Fratello Vip. Anni fa me lo proposero, ma mia moglie era molto scettica. Mi spingeva a non farlo quindi rimasi a casa mia. Poi lo scorso anno ho sentito in videocall Alfonso Signorini, ma non mi fece sapere più nulla. Adesso mi rivolgo a lui: ‘Chiamami! Ho voglia di entrare nella Casa più spiata d’Italia e fare divertire tutti. Non te ne pentirai'”.

Di seguito il post Instagram con l’intervista di The Pipol TV a Razzi:

Riproduzione riservata © 2022 - DG