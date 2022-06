L’Isola dei Famosi continua e continuano anche le discussioni per il cibo e non solo. Luca Daffrè è stato preso di mira da Mercedesz e Lory.

Non è ancora un tutti contro tutti ma quasi. All’Isola dei Famosi si discute per il cibo e per alcune alleanze che non vanno troppo a genio a qualche naufrago. Nelle ultime ore è stata una vera “battaglia” contro Luca Daffrè accusato prima da Mercedesz Henger e poi da Lory Del Santo per alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti.

Isola dei Famosi, cosa è successo: le ultime

La prima discussione in ordine cronologico pare essere quella scoppiata tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè. La giovane donna non ha preso bene alcuni comportamenti del ragazzo che l’avrebbe zittita in malo modo. La Henger ha deciso di prendere da parte Luca e spiegare la sua visione dell’accaduto. La ragazza ha affermato di aver preso alcuni gesti come un tentativo poco educato di non farla parlare a proposito della divisione del cibo. Luca, dal canto suo, si è difeso dicendo che non era sua intenzione essere ineducato ma ha anche sottolineato come avrebbe fatto quei gesti per chiederle tacitamente di non interromperlo per fargli ultimare il suo discorso.

Una seconda discussione è poi avvenuta tra Lory e ancora Luca. La donna ha sottolineato davanti a tutti che Luca spesso parla dietro le spalle ma che lo ritiene comunque uno con le capacità per essere leader come Gennaro. “Non mistificare per fare in modo che tutti ti vogliano bene”, le accuse di Lory. E ancora: “Non sei più leader perché sei stato destituito”.

Luca si è difeso spiegando di aver aiutato delle persone. Ma la discussione non sembra essere finita qui…

Di seguito la lite con Lory Del Santo pubblicata dall’account Instagram ufficiale dell’Isola:

Di seguito, invece, il post Instagram con la discussione con Mercedesz:

