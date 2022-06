Simpatico dialogo tra la Regina Elisabetta e il piccolo Louis al Giubileo di Platino. Gli esperti spiegano cosa si sono detti.

Nel Regno Unito si sta celebrando il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. In queste ore si parla tanto della Queen, ma anche di tutto il resto della famiglia che, fatta eccezione per Harry e Meghan, era presente alle primissime dovute uscite pubbliche per i sudditi inglesi.

In modo particolare i più attenti hanno notato un comportamento davvero tenero tra la Regina e suo nipote Louis. Gli esperti si sono impegnati per cercare di decifrare il labiale e avrebbero rivelato il contenuto della loro conversazione.

Giubileo di Platino: il dialogo tra la Regina e il piccolo Louis

Direttamente dal balcone reale, la Regina ha attirato l’attenzione per un simpatico e tenero momento col nipotino Louis. Il piccolo sembrava impaziente per qualcosa e ha domandato alla Queen cosa dovesse accadere da lì a poco per le prime celebrazioni del Giubileo di Platino.

Gli esperti di lettura del labiale hanno rivelato che cosa si sono detti il principino e la nonna ed in generale quali sono state le principali conversazioni tra i reali sulla balconata di Buckingham Palace.

Come ha riportato l’esperto Jeremy Freeman, Louis ha chiesto più volte: “Arrivano le frecce?”. La risposta della Regina è stata: “Lo spero”. Le frecce sono appunto gli aerei, ovvero le Frecce Rosse del Trooping the colour.

Secondo gli esperti di linguaggio del corpo – ed in questo caso secondo Judi James che ha parlato al Mirror-, la voglia di partecipare e vedere gli aerei del piccolo Louis è stata decisiva per il buon umore della regina Elisabetta. Il piccolo avrebbe trasmesso “un’eccitazione infantile” alla sovrana che come abbiamo visto è apparsa sorridente per tutto lo spettacolo delle Frecce.

Di seguito un breve filmato condiviso su Twitter dall’account Royal Central che mostra la Regina e il piccolo Louis che parlando:

The Queen has a conversation with four-year-old Prince Louis.#PlatinumJubilee pic.twitter.com/jFdXR3dCTU — Royal Central (@RoyalCentral) June 2, 2022

