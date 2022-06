Racconti inediti da parte di Romina Power a Oggi è un altro giorno. Particolare l’esperienza “fuorilegge” vissuta con sua madre.

Solamente alcune ore fa l’abbiamo trovata piuttosto tranquilla e serena alla festa della figlia, ma adesso Romina Power ammette che in passato ha saputo divertirsi e trovarsi anche in situazioni davvero al limite. Come quella volta che sua madre mise LSD nel tè del Re di Giordania…

Romina Power e il racconto incredibile

Romina Power

Romina Power ha raccontato una storia incredibile che la vede protagonista insieme a sua madre, grande amica del re Hussein, reale di Giordania: “Era amico di mia madre, ci aveva invitato lì, ci accompagnò a vedere Petra, il suo palazzo nel Mar Morto. Era tutto bellissimo, perfetto. Ogni sera ci faceva vedere una proiezione di un film nel suo teatro privato”.

Sino a quando un giorno… “Non so cosa sia passato nella mente di mia madre quel giorno. Mise LSD nel suo bicchiere del tè. Nel bicchiere del Re e non gli disse niente. Davvero (ride ndr). Successivamente siamo andate sulla spiaggia a vedere le stelle, arrivarono di colpo le guardie armate per accompagnarci dal re. Lo trovammo su un letto enorme, con le guardie attorno. Ci chiesero cosa avevamo messo nel tè del re. Mia madre disse che era LSD. Confiscarono la bottiglietta per analizzare il contenuto, noi eravamo agli arresti domiciliari”, ha raccontato visibilmente imbarazzata ma anche sorridente la Power.

Di seguito il post di ‘Oggi è un altro giorno’ su Twitter con l’interessante passaggio sul Re di Giordania:

Riproduzione riservata © 2022 - DG