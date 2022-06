Piccolo disguido per il ballerino Andreas Muller la cui foto “di nudo” è stata censurata da Instagram generando polemica.

Prima la dedica a tutti i suoi cari, amici, compagna e famiglia, poi un imprevisto sui social, precisamente su Instagram. Sono state ore movimentate per Andreas Muller, ballerino di Amici, che sta festeggiando il suo compleanno con i propri affetti più cari ma che ha dovuto fronteggiare una problematica insorta per un recente post pubblicato sul noto social network. Infatti, il ragazzo è stato censurato per una foto di “nudo” che lo stesso ex concorrente del reality Mediaset ha voluto paragone con altre immagini che circolano in rete tra cui quelle dei cantanti Mahmood e Blanco.

Andreas Muller censurato da Instagram: lo sfogo

Andreas Muller

Andreas aveva pubblicato uno scatto in bianco e nero senza vestiti ma ha ricevuto quasi subito l’immediata “reazione” di Instagram. “Potresti perdere l’accesso al tuo account in futuro. Il tuo contenuto è stato rimosso perché viola le nostre linee guida. Per non perdere l’accesso al tuo profilo e per evitare che i tuoi post, i follower, i messaggi e l’archivio siano eliminati in modo permanente, rispetta le linee guida della nostra community. Il tuo post viola le nostre linee guida in materia di adescamento per adulti”.

Il ballerino ha anche provato a ricaricare la foto, ma l’esito è stato identico. A quel punto, Muller ha fatto un po’ di polemica paragonando la sua immagine a quella recente della copertina di Vanity Fair con protagonisti Blanco e Mahmood. In quel caso, lo scatto non aveva subito censure. “Adesso spiegatemi la differenza tra questa foto e la mia. […] Anche rimossa dalle storie! Ma quella di prima no, di Blanco e Mahmood no! Ma dai raga”.

Di seguito, invece, il post Instagram con la dedica di cui vi abbiamo accennato ad inizio articolo:

