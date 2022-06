Il rapporto tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembra aver avuto una svolta decisiva: una novità importante tra i due.

Sembrano esserci novità tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due non sono ancora usciti allo scoperto come coppia ma dopo le voci che volevano la showgirl e conduttrice definirsi con gli amici single, ecco un dettaglio che cambia completamente il quadro della situazione. I due sarebbero stati visti insieme a pranzo in atteggiamenti che lasciano pochi dubbi. Ma non solo. Con loro era presente una persona importante.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la novità

Michelle Hunziker

Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini procede a gonfie vele. I due non si mollano nemmeno un attimo e la conferma sarebbe arrivata da Diva e Donna che ha beccato la coppia durante un pranzo alle porte di Milano.

Tra la nota conduttrice e il medico ed ex concorrente del Grande Fratello ci sarebbero stati atteggiamenti intimi chiari con Giovanni pizzicato ad imboccare proprio Michelle. Ma il dettaglio che fa capire l’importanza della loro relazione è un altro.

A quanto pare nel locale in cui i due stavano pranzando c’era pure il regista Roberto Cenci con cui Michelle ha lavorato a lungo. Una sorta di presentazione ufficiale, dunque, potrebbe essere avvenuta a testimonianza che la love story è seria.

Resta da capire se e quando la svizzera e il suo attuale compagno usciranno ufficialmente allo scoperto. Sembra però che questa data sia davvero molto vicina.

Intanto Michelle sui social si è divertita in queste ore a rispondere ad alcune domande dei fan ed è parsa piuttosto allegra e serena. A chi le ha chiesto come stesse ha risposto: “Come sto? Sto che trovo sempre, ogni giorno, una gioia tra gli ostacoli”.

Di seguito un recente post Instagram della showgirl che conferma il suo “ottimo stato”:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG