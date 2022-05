Si sono mostrati insieme in diverse occasioni, seppure in via ufficiosa, eppure tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini qualcosa non va.

Una fuga d’amore con tanto di foto a provare la loro “relazione”, eppure tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini le cose, per il momento, non sembrano aver avuto quello slancio che ci si poteva attendere. La conferma è arrivata in queste ore dal settimanale Oggi che ha spiegato come la showgirl si professi “single” anche con gli amici. Cosa succede tra i due?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la situazione

Michelle Hunziker

Come detto, sembrava questione di tempo per vedere ufficializzata una nuova coppia, quella tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, invece, le cose non sono andate esattamente così tanto da far pensare ad una crisi.

Nella rubrica dedicata alla cronaca rosa dal settimanale Oggi in edicola questa settimana si raccontano alcuni retroscena relativi sia al lavoro della showgirl che alla sua vita privata e al rapporto appunto con l’uomo.

“Alle persone più vicine si dichiara single (nonostante i frequenti avvistamenti con il medico Giovani Angiolini)”, si legge nel magazine che fa riferimento alle foto circolate qualche settimana fa dei due in Francia.

Inoltre viene spiegato come è difficile ipotizzare una crisi tra i due dato che le ultime immagini mostravano entrambi contenti e sorridenti. Pare, piuttosto, che per ora i due non vogliamo semplicemente ufficializzare la loro situazione sentimentale. Anche se questa situazione rende ogni tipo di gossip e ipotesi, plausibile.

Non resta dunque che essere pazienti e aspettare qualche altro segnale da parte dell’uomo o da parte della stessa conduttrice tv che, per altro, a breve sarà protagonista della trasmissione Michelle Impossible che andrà in onda con una nuova stagione. Da quanto si apprende, le registrazioni inizieranno in autunno per poi andare in onda all’inizio del 2023.

