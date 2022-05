Novità per Fedez che sui social ha dato un annuncio molto atteso dai fan: in arrivo da giugno un nuovo lavoro con due colleghi.

Aveva fatto rimanere tutti i suoi fan sulle spine per diverse ore annunciando una grande novità per questo pomeriggio. L’attesa è stata ripagata e Fedez ha mantenuto la promessa. Attraverso un post su Instagram, il cantante ha annuncio una grande notizia per i prossimi giorni, precisamente dal 3 giugno…

Fedez ecco la notizia: nuova hit a giugno

Fedez

“Alle 14:30 annuncino…”, aveva scritto Fedez in una prima storia social. “Non voglio dire che sia… vabbe, una canzone. Non dico nulla. Ma… Partirà ufficialmente l’estate amici”, ha detto il rapper con fare piuttosto impacciato ma ironico. “Ma non voglio spoilerare nulla…”.

E puntuale, alle 14:30, ecco l’annuncio di una nuova canzone dal nome ‘La dolce vita’ in collaborazione con Tananai e Mara Sattei che sarà fuori dal prossimo 3 giugno. Al post social, Fedez ha anche confermato quanto già anticipato: “L’estate può ufficialmente iniziare”.

Nel giro di pochissimo tempo, il messaggio del rapper, condiviso anche dagli altri due colleghi, è stato preso d’assalto dai like e dai commenti dei fan entusiasti della notizia.

Si tratta di un ritorno alla normalità per Fedez che negli ultimi mesi aveva dovuto fare i conti con i noti problemi di salute a causa del tumore che comunque non lo hanno abbattuto. Anzi. Gli hanno permesso di assaporare meglio alcuni aspetti della vita e, evidentemente, di trarne anche delle conclusioni, visto il titolo della canzone, nell’ambito lavorativo.

Non resta che attendere il 3 giugno per ballare e cantare. Siamo convinti che la hit possa sicuramente accompagnare tutti quanti questa estate.

Di seguito il post Instagram con l’annuncio del cantante:

Riproduzione riservata © 2022 - DG