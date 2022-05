Il figlio di Belen e Stefano è stato ripreso da sua nonna mentre parlava in inglese in modo perfetto, come se fosse da sempre la sua lingua.

Oggi sempre di più conoscere e parlare fluentemente in inglese è importantissimo, soprattutto per i più giovani. A dare una dimostrazione di questo è Santiago che parla la lingua con una pronuncia praticamente perfetta. La nonna Veronica lo ha ripreso fiera di lui e lo ha mostrato a tutti su Instagram.

Il video di Santiago che parla in inglese

Come riporta Today: “Il bambino, 9 anni, si trova in camera sua e parla un inglese perfetto. L’accento è sconvolgente e fa invidia a molti, compresa la nonna che infatti a corredo del video scrive: “Voglio parlare l’inglese così!”. Impossibile darle torto. Anche se in parte i bambini oggi sono facilitati nell’imparare le lingue straniere, visti i numerosi device sui quali è possibile fare pratica, c’è da sottolineare che Santiago frequenta una scuola privata americana a Milano e proprio grazie alla costante pratica della lingua il risultato è che a soli 9 anni padroneggia l’inglese quasi come un madrelingua.“

Il video della nonna per il suo primogenito dimostra non solo che ha pienamente ragione ma il bellissimo legame che ha con il suo nipote più grande. Santiago è ancora un bambino ma ha già imparato una lingua che gli sarà molto utile nella vita. Non possiamo che complimentarci con lui e augurarci che continui così.

