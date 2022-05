Piscina, discoteca, terrazza di tutto e di più, questa sarà la villa di Blue Jasmine quando sarà grande che papà Vacchi sta costruendo per lei in Sardegna.

Gianluca Vacchi si è sempre distinto per essere molto leggero, istintivo e divertente. Spesso ha dato però l’impressione di ostentare troppo i suoi soldi e il suo essere benestante, spendendo i soldi del suo patrimonio. Ora l’imprenditore sta investendo quei soldi in una mega villa da donare alla sua bambina Blue Jasmine.

Le dichiarazioni di Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi

Come riporta Today, Gianluca Vacchi racconta della villa che regalerà alla figlia: “Voglio sia un covo di serenità. Saranno 1.200 metri quadrati più mille di terrazze, con un campo da padel, discoteca, due lodge con suite, 15 camere. Faccio lavori per quasi 15 milioni di euro. Spero di vivere abbastanza per vedere mia figlia capire i privilegi che ha“.

La sua bambina ha ancora 19 mesi ma ha già tutto ancora prima di rendersene conto. Un patrimonio vastissimo e ora anche una mega villa di lusso in Sardegna. Vacchi poi parla proprio del patrimonio del padre: “Il mio patrimonio è cento volte quello che mi ha lasciato mio padre. L’azienda di famiglia, la Ima, è diventata grande con la mia generazione, sotto la gestione di mio cugino. Un’altra barzelletta è che la famiglia mi ha allontanato dalla gestione: mi sono allontanato io perché non saprei fare il manager. Mi sarei potuto sedere su una poltrona prendendo lauti compensi, ma ho preso solo i dividendi in quanto azionista, qualità che mi sono procurato comprando azioni da parenti con soldi miei, indebitandomi, a 24 anni. Poi ho creato altre aziende, ma sempre impostando il lavoro sulla delega: per me è importante avere tempo per vivere come voglio io”.

