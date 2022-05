In occasione di un talk al femminile, l’influencer tocca temi importanti quali: l’autostima, la disparità dei sessi, l’importanza della psicologia e tanto altro.

In occasione di un incontro per la campagna Forti Insieme, lanciata da Pantene e Chiara Ferragni l’influencer affronta molti temi. Dall’importanza dell’autostima per piacersi come si è, alla necessità di fare psicoterapia spesso ritenuta un tabù, alla diversità di uomo e donna durante la maternità.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Come riporta Vanity Fair, Chiara Ferragni parla dell’autostima: “Fare dei nostri difetti i nostri punti di forza è uno degli argomenti che affronto spesso sui miei social, perché è uno dei percorsi più difficili da fare. Come molti, sono cresciuta in una società che proponeva modelli di donne bellissime che mi facevano sentire che avevo tanti difetti, rovinandomi le giornate. Ora ho capito che se riusciamo ad amarci, tutte le cose arrivano in un altro modo“.

Poi parla della maternità: “C’è una cosa che avevo letto su quando una donna resta incinta ed è che subito pensa a quanto dovrà sacrificare della propria vita, anche lavorativa, per essere un madre, una cosa che non succede mai ai padri. Loro potranno tornare a lavorare quanto prima e sentirsi sempre bravi padri. Ci vorrebbe più corresponsabilità e parità nel ruolo genitoriale per permettere a entrambi di avere una famiglia e una carriera“.

L’influencer torna sul tema della psicoterapia, spesso vista come un tabù: “Io sono stata aiutata molto dalla terapia nella mia vita di coppia e come individuo, ti costringe a guardare i tuoi atteggiamenti e a vedere le cose da un altro punto di vista, così se ti capita di trovarti in una situazione simile che ti fa star male, si accende una lampadina e ti accorgi che stai rientrando negli stessi schemi di prima e puoi evitarlo”.

