Una complicazione legata al cancro ha portato via John Zderko che muore a 60 anni, il mondo del cinema è in lutto per questa perdita.

Lo ricordiamo per aver recitato in serie di grande successo come Criminal Minds , The Mentalist , 9-1-1: Lone Star e Bosch: Legacy. John Zderko si è spento a 60 anni, portato via da un tumore che ha avuto la meglio su di lui. Parenti e amici sono distrutti dal dolore.

Addio a John Zderko

Come riporta Caffeina: “John Zderko, l’attore è morto a causa delle complicazioni del cancro, malattia contro cui combatteva da alcuni anni, ha recitato in serie televisive di grande successo come Criminal Minds , The Mentalist , 9-1-1: Lone Star e Bosch: Legacy. Quest’anno l’attore è apparso nell’uscita di Bleeker Street Breaking, con John Boyega e Michael K. Williams e ha debuttato al Sundance Film Festival. “

L’attore è molto noto anche per il ruolo nella serie cult anni’90 i Soprano. Un volto molto conosciuto e un talento davvero unico che adesso si è spento per sempre. La notizia sulla sua morte è stata fatta trapelare da The Hollywood Reporter e confermata dalla famigliari.

Come riporta Caffeina: “John Zderko è cresciuto in Ohio, Colorado e New Jersey, dove ha frequentato la Park Ridge High School e ha giocato nella squadra di basket con James Gandolfini, attore e produttore televisivo statunitense di origine italiana, noto soprattutto per il ruolo del boss Tony Soprano nella serie televisiva I Soprano scomparso nel 2013.“

Il mondo del cinema è in lutto per la perdita di un grande artista dalle mille interpretazioni.

