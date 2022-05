Le continue gaffe nella conduzione dell’Isola dei Famosi l’è valso il noto riconoscimento di Striscia la Notizia, ma lei torna a spiegare anche il gossip su Totti.

Nel corso della sua conduzione nel reality, sono tante le gaffe di Ilary Blasi. Ultima ma non meno importante quella a Cicciolina quando a detto: “Nulla ti scuregg…” anziché “Nulla ti scoraggia”. Proprio per questo Staffelli ha deciso di consegnarle il Tapiro d’oro e la conduttrice parla anche di Totti.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

Ilary Blasi

Come riporta Blogtivvu, Ilary Blasi commenta il Tapiro d’oro ricevuto da Striscia: “La ridarola mi viene spesso. Valerio non ti devi “scoreggiare”, non ti “scoreggiare” mai. – ha commentato Ilary Blasi divertita ritirando il suo Tapiro – Alla fine non ho detto niente di strano se ci pensi. La grafica dell’Isola che non capisco? Non è che non me l’hanno spiegata, ma a volte ci sono degli immuni, altri già nominati, quindi c’è il rosso, il giallo, il blu e mi sono un po’ persa, a una certa ora sono stanca e mi perdo. Quindi questo tapiro rappresenta tutte le gaffe.“

Poi Staffelli la stuzzica sul rapporto con Totti riferendosi al pettegolezzo della presunta crisi ma Ilary Blasi smentisce di nuovo: “Con Francesco tutto bene… Tutto a posto“. D’altronde, la conduttrice aveva già chiarito il gossip su Totti a Chi: “Quelle cose lì, sui grandi giornali le leggevo anche io insieme a voi. E, francamente, non abbiamo capito perché siano state dette e scritte. Anche se in vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così. Perché parlano di noi? Perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta: erano i primi giorni di guerra in Ucraina e parlavano di me e Francesco, aprivano i giornali con me e Francesco. È stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG