In una sfilata sul tema della seduzione, il cavaliere ha cominciato a portare in studio le mozzarelle che vende e questo ha destato i sospetti della conduttrice e del pubblico.

Le mozzarelle di Biagio sono di nuovo al centro della polemica, negli studi del dating show. Durante una sfilata denominata “Nell’arte della seduzione non ho rivali“, il cavaliere entra in studio con due bacinelle piene di mozzarelle. Essendo completamente fuori tema, Maria De Filippi scopre la sua intenzione di farsi pubblicità.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

Come riporta TV Blog, Dopo che Biagio si presenta alla sfilata con le sue mozzarelle a intervenire è subito Gianni: “Tu dimmi cosa c’è di sensuale nel mangiare delle mozzarelle?! Sei completamente fuori tema“. A quel punto, il cavaliere risponde: “Nel tempo libero vendo mozzarelle, io non ho un caseificio ma acquisto e vendo mozzarelle ai miei clienti.“

L’opinionista lo incalza: “Tu ti metti a fare le mozzarelle qua per fare pubblicità a quello che fai nella vita. Ora chi ti conosce sa da questo programma che tu vendi mozzarelle“. Ad intervenire però è anche Maria De Filippi che dichiara: “E’ impossibile non accorgersi. Se il titolo del tema della sfilata è ‘Nell’arte della seduzione non ho rivali’ tu ci metti le mozzarelle?

Credo non ci sia nulla di male nella vita sai… Mediaset si fonde su una concessionaria pubblicitaria che è Publitalia, comprare uno spot all’interno di un programma costa tanto. Capisco che ci può essere qualcuno che acquista mozzarelle da un caseificio, le rivende ma non ha i soldi per poter comprare uno spazio pubblicitario dentro un programma. Se tu fai una roba del genere (NB: si riferisce all’idea avuta per la sfilata) ti fanno tana, a quel punto è inutile che tu continui a dire “No, non è vero”. Non è che Publitalia ti manda la fattura eh! Se il titolo fosse stato “Nell’arte del caseificio non ho rivali” avrei capito, ma nella seduzione cosa c’entra la mozzarella? Diciamo le cose come stanno e non succede niente.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG