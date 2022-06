L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha giurato amore eterno ad Atene, in Grecia, e tra gli invitati al matrimonio c’era anche la compagna di reality Isolde Kostner.

La bella Beatrice Marchetti si è sposato con il compagno conosciuto con il nome Felix B, ad Atene. La cerimonia è stata intima, solo per pochi amici stretti e famigliari. Tra gli invitati c’era anche Isolde Kostner che ha partecipato con lei all’Isola dei Famosi. Le due hanno scattato delle foto insieme con i rispettivi mariti.

Il bellissimo matrimonio di Beatrice Marchetti

Per chi se la fosse dimenticata, la modella Beatrice Marchetti si è distinta nel reality rimanendo per molte puntate sola sull’Isola. In quel lasso di tempo, la naufraga realizzava vari modelli di bikini con i materiali che riusciva a reperire sulla playa. Cocchi, rami, conchiglie bastava poco per realizzare un fantastico costume.

Ecco uno scatto del matrimonio

La sua spontaneità è stata premiata dal pubblico anche se non è arrivata in finale. Ora beatrice si è sposata con l’uomo di cui aveva tanto parlato anche nel corso del reality. Come riporta Fan Page: “The Day” ha scritto su Instagram prima di essere taggata dalla sua ex compagna d’avventura in Honduras, Isolde Kostner. “È stato davvero un piacere aver potuto esser partecipe a questa giornata per voi tanto importante. Felicitazioni per il vostro matrimonio” ha scritto la campionessa italiana di sci come didascalia ad una foto con suo marito Werner Peratonher e i neo sposi. La Marchetti in abito bianco nelle sue IG story ha poi aggiunto un video nel quale si mostra tra le braccia di suo marito, lo bacia e abbraccia: “Vi auguro di guardarvi così per il resto della vita” è il testo che si legge sulle immagini che scorrono.

