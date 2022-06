Tornato il sereno per l’imprenditore Gianluca Vacchi che sui social si è mostrato in un simpatico filmato con sua figlia.

Un momento di relax e felicità allo stato puro per Gianluca Vacchi. L’imprenditore, per il momento, ha dimenticato le polemiche delle scorse settimane con la presunta denuncia di una colf sui suoi modi di fare “minacciosi” e ha trascorso alcuni attimi di gioia con sua figlia Blu Jerusalema. Il filmato pubblicato in queste ore è subito diventato virale.

Gianluca Vacchi, video virale con sua figlia

Gianluca Vacchi

Mentre si allenava sul prato a petto nudo, Gianluca Vacchi ha scelto una partner di sessione decisamente speciale, sua figlia Blu Jerusalema che, a quanto pare, va davvero pazza per suo papà.

L’imprenditore ha pubblicato il filmato in cui appunto si allena con esercizi come addominali e flessioni. Accanto a lui c’è la piccola, avuta da Sharon Fonseca, che prova ad emularlo. La bimba era vestita con body bianco, pantaloni a righe e un tenero cappellino e ha provato a tenere il ritmo e seguire l’esempio del padre. “Ogni giorno riempi la mia vita con qualcosa di nuovo”, ha scritto l’imprenditore nella didascalia del filmato. E poi anche un riferimento alla compagna: “Tu e tua madre siete il mio tutto”.

Proprio quest’ultima parte del messaggio è l’ennesima conferma dell’importanza delle due donne nella sua vita. Al Corriere della Sera, l’uomo aveva infatti da poco affermato: “Blu ha dato un senso a tutto. Non posso più prescindere dall’averla in braccio. È proprio una daddy girl… Però non dice papà, mentre dice mamma: forse pensa che tutti e due siamo mamma”.

Di seguito il post Instagram di Vacchi col filmato:

