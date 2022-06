Uno scatto social con tanto di didascalia provocatoria da parte della cantante Arisa ha generato grandi commenti…

Più sicura di sé e decisamente cambiata rispetto al passato. Arisa continua la sua evoluzione e sui social infiamma i suoi seguaci con alcune foto “accattivanti” accompagnate da una didascalia che ha generato diversi commenti. Non tutti positivi.

Arisa piccante sui social: le reazioni

Arisa

Negli ultimi anni Arisa è decisamente cambiata a livello caratteriale. Inizialmente timida e introversa, la cantante, sempre apprezzata e definita tra le voci migliori in Italia, ha radicalmente modificato il suo atteggiamento anche a proposito dei suoi affetti intimi. Sensuale e sicura di sé, aspetti importanti e che piacciono anche se abusarne spesso diventa un errore.

L’artista probabilmente ha esagerato in un recente messaggio su Instagram ribadendo in modo diverso lo stesso concetto: “Sono una fica, ma troppo fica, come mai oggi sono cos’ fica? cacchio oggi mi sento proprio fica, niente male, tuttappost”, il tutto accompagnato da una serie di foto in lingerie.

Chiaramente le sue parole sono frutto di un mix di simpatia e autoironia ma l’outfit scelto ha reso tutto molto più provocatorio e ha generato reazioni diverse. Molti hanno apprezzato le nuove “certezze” della cantante e anche la sua bellissima fisicità. Altri utenti, invece, l’hanno criticata per questa “nuova lei” decisamente più piccante e, forse, un pizzico eccessiva.

Certo, non tutti i suoi fan – ormai oltre 1 milione su Instagram – hanno detto la loro ma pare che le opinioni siano piuttosto divise. Al momento non resta che godersi lo spettacolo e farsi ognuno la propria idea.

Di seguito il post Instagram di Arisa di cui vi abbiamo parlato:

