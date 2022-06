Il giornalista conferma le imminenti nozze con il suo storico compagno e rivela per la prima volta il suo nome, durante un’intervista.

In occasione di un’intervista Al Fatto Quotidiano, Alberto Matano conferma l’indiscrezione sulle nozze con il suo compagno. Il giornalista rivela anche il nome del suo compagno per la prima volta. A lanciare i rumor sulle nozze del conduttore ci ha pensato Chi, rivelando che al matrimonio presiederà Mara Venier.

Alberto Matano: “Dopo tanti anni sposo Riccardo”

Mara Venier

“E’ vero: dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. E’ una scelta di amore e di vita”. Queste le parole di Alberto Matano. Come riporta Gossip.it: “Felice, risolto, orgoglioso del successo ottenuto in tv con il suo programma pomeridiano su Rai, Alberto si lascia andare e svela pure qualche dettaglio sul matrimonio. Le nozze saranno celebrate questo giugno. Non a luglio come aveva spifferato il rotocalco diretto da Alfonso Signorini. “A officiare sarà la nostra amica Mara Venier”, poi confessa. Desidera ci sia la ‘zia’, a cui è legatissimo, al suo fianco in un momento tanto importante.“

Insomma Mara Venier conferma la sua grandissima amicizia con il conduttore e sancirà il giorno per lui più importante. La conduttrice ha da poco chiuso questa edizione di Domenica In in lacrime: “Voglio ringraziare tutti, ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai domenica in è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore, dalla pandemia alla guerra, preoccupati e impauriti. In questo momento non posso non ricordare Carmela, è stata la mia suggeritrice per 30 anni, questo successo è anche per te, ci manchi tanto Carmela, ovunque tu sia“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG