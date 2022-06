Giulia De Lellis torna sui social per spiegare ai fan che hanno pensato ad una rottura con il suo fidanzato, il motivo per cui non postino molte foto assieme.

Giulia De Lellis è intervenuta su Instragram per smentire alcune fake news che circolano sul suo conto. In particolare, nega le voci secondo cui starebbe facendo uscire il suo secondo libro e la relazione con Carlo Gussalli Beretta sia finita del tutto.

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis

Come riporta Fan Page, Giulia De Lellis interviene sulla presunta rottura con il suo fidanzato: “Avevo fatto mille storie dove vi raccontavo di essere ancora fidanzata. Ora c’è pure questa cosa che non sono più fidanzata. Vi spiegavo che Carlo è uno che rompe un po’, si vergogna, è una persona molto riservata. Ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé. Instagram ha dei problemi, mi ha stufato un po’. Che cavolo, metto le storie e me le leva o non me le carica, ci metto tre ore per caricarle. Oppure pubblico dei post e le mie amiche non li vedono. Stanno succedendo un sacco di cose strane”.

L’influencer approfitta del momento per smentire un altro rumor che circola da tempo, l’uscita del suo secondo libro: “Il caldo sta già dando alla testa alla gente. Non sta uscendo nessun secondo libro. Gli avete dato anche un titolo orribile. Un po’ più di creatività, dai. Però sono contenta che siate ancora curiosissimi, questa cosa non perdetela mai, io amo le persone curiose. Siete tremendi, però mi fate ridere“

