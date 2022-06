E’ entrata da pochissimo e già sta facendo parlare di sè, alla prova l’influncer mostra il suo lato B che incanta tutti i naufraghi e poi svela chi le piace sull’Isola.

Durante una prova Soleil Sorge dà le spalle ai naufraghi mostrando un bellissimo lato B che distrae tutti. Poi l’influencer fa anche un twerk bollente che attira Edoardo Tavassi e Nicola Savino dallo studio. Ma non solo, l’ex gieffina ha già un “preferito” nel reality che le piace, ed è Nicolas Vaporidis.

La prova bollente di Soleil Sorge sull’Isola

Una foto di Soleil Sorge

Come riporta Caffeina: “Soleil Sorge all’Isola dei Famosi non ha ‘incantato’ il pubblico soltanto per forze e tenacia. A differenza del suo rivale ha infatti deciso di approcciarsi alla tavola inclinata dando le spalle ai naufraghi. Il risultato? Tutti distratti dal suo lato B, decisamente poco coperto dalle sue lunghissime treccine. “Siamo tutti distratti”, ha ammesso candidamente Nicola Savino dallo studio. E anche Edoardi Tavassi non è rimasto immune, tanto da dichiarare di avere un debole per Soleil Sorge. E quando ha visto il twerk è parso imbarazzato.“

Poi l’influencer svela di aver già una simpatia. Dopo la prova in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino la incalzano su un naufrago. Soleil ha infatti scelto Nicolas Vaporidis per la composizione della sua squadra e ,in studio, le hanno chiesto: “Come mai fai l’endorsement verso Nicolas, ti piace come naufrago o c’è dell’altro?”, l’ex gieffina risponde: “Entrambi i motivi“. Dunque, sembra che non ci sia solo chimica artistica questa volta, ma una vera e propria attrazione della Sorge verso l’attore. I fan già sognano una storia d’amore tra loro, cosa accadrà?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG