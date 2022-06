La loro relazione ha fatto spesso discutere per la differenza d’età ma alla cantante le etichette non piacciono e si mostra serena in hotel con suo marito.

Dopo il suo concerto, Fiorella Mannoia decide di concedersi del riposo in hotel e festeggia con una romantica cena insieme al marito. Lui ha 41 anni, lei 68 ma l’età per loro non è mai stato un problema e si vivono la relazione felici, alla luce del sole.

La relazione tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

FIORELLA MANNOIA

Nonostante le malelingue, Fiorella Mannoia in occasione di un’intervista al Corriere della Sera raccontava la sua relazione con Carlo molti anni più giovane di lei. La cantante dichiarava: “Il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età. Diciamo la verità, tra noi il più ‘vecchio’ è lui. Io sono più matta, lui è posato. Siamo complementari, questo fa sì che la nostra unione ‘anomala’ duri da 15 anni“.

Nel 2021 sono diventati marito e moglie e la cantante ha parlato del problema figli: “Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano“.

Ora i due stanno ancora insieme e si sono concessi una foto insieme sui social, in cui la Mannoia scrive: “Dopo il concerto, una bella cena in camera ci sta. Grazie Arzachena“. Ecco la foto in hotel con il giovane marito:

