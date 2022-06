La bella ballerina di Amici, svela alcuni retroscena della sua carriera e di come il suo aspetto fisico l’abbia spesso penalizzata.

Carola Puddu è senza dubbio una delle allieve più amate dell’ultima edizione di Amici. La preferita di Alessandra Celentano, non è arrivata alla finalissima ma è stata scelta come dal Balletto di Roma come protagonista in Giulietta e Romeo. In un’intervista su Youtube la ballerina svela dei retroscena sulla sua fisicità che sono stati ritenuti un problema da alcuni insegnati.

Le dichiarazioni di Carola dopo Amici

In occasione dell’intervista, Carola racconta del suo percorso con la danza prima di Amici. Mentre studiava all’accademia dell’Opera di Parigi, la ballerina ha subito un grave infortunio al ginocchio. Come riporta Fan Page, la Puddu svela: “Ho fatto un percorso terapeutico perché è stato un trauma e avevo comunque sempre paura di farmi sempre male”.

Una foto di Carola

Poi Carola svela un dettaglio sulla sua fisicità: “Per una questione ormonale presi due taglie di seno. Avevo un’insegnante che mi diceva che erano antiestetiche, che si vedevano solo quelle quando ballavo e che addirittura avrei dovuto fare un intervento per diminuirle. Questo è stato il mio grande complesso.”

La ballerina parla poi del bellissimo rapporto con l’insegnate Alessandra Celentano che l’ha accompagnata nel percorso della scuola di Amici. Carola dichiara: “La maestra veniva almeno una o due volte per ogni pezzo per vedere tutto. Io la volevo sempre in prova perché mi metteva in riga. Con lei non potevo fare commenti, come col maestro (Alberto Montesso, ndr)”, spiega la ballerina. “Lei però mi ha capito, ha capito subito che io sono un po’ fissata”.

