Il noto presentatore e opinionista Tommaso Zorzi torna a parlare dell’importanza di prendersi cura del corpo e della mente.

Tommaso Zorzi ha voluto ribadire l’importanza di chiedere aiuto ad uno psicologo quando serve. Prendersi cura del proprio corpo e della propria mente non deve essere più un tabù e l’influencer milanese lo ha voluto precisare nel corso del suo intervento a TZ10, appuntamento settimanale all’interno del programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri ‘Facciamo finta che’ in onda su R101.

Tommaso Zorzi e lo psicologo: le parole

“Riconoscere di avere un problema è l’unico modo per curarlo”, ha esordito Zorzi come riportato da Today. “Anzi, bisognerebbe incentivare le persone a essere più autoanalitiche e a rendersi conto di quando c’è più bisogno”.

Lo stesso Tommaso aveva spiegato in passato come aveva avuto necessità dello psicologo dopo il boom del successo avuto al GF Vip e anche oggi, a distanza di tempo, ha voluto ribadire come sia nelle sue intenzioni continuare ad andarci per stare meglio.

“Io sono stato molte volte dallo psicologo, poi ci sono stati momenti nei quali ho sentito di non averne più bisogno. Ora però sento di averne ancora bisogno e da settimana prossima tornerò dallo psicologo. Deve essere uno strumento che uno usa, non una vergogna”, ha detto il ragazzo.

E ancora: “La salute fisica di una persona va considerata non solo dal fatto che abbia un bel fisico in costume da bagno, ma dal fatto che si prenda cura del suo corpo e del suo cervello”, ha poi concluso il ragazzo che sta conducendo ottimamente la trasmissione ‘Questa è casa mia‘ su Real Time.

