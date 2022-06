Un’esperienza positiva al GF Vip che però ha lasciato qualche problema nella vita di tutti i giorni: il racconto di Miriana Trevisan.

Qualche settimana fa era stata sfortunata protagonista di una mezza aggressione in pieno giorno, oggi Miriana Trevisan si racconta a 360° parlando soprattutto del periodo successivo alla sua partecipazione al GF Vip. Un reality che l’ha riportata in tv ma che le ha anche tolto qualcosa: la serenità con suo figlio.

Miriana Trevisan e i problemi col figlio dopo il GF Vip

Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha raccontato al settimanale Mio di aver avuto qualche problema in famiglia dopo la partecipazione nella Casa più famosa d’Italia. In modo particolare nel rapporto con suo figlio Nicola che, all’inizio, dopo una lontananza durata mesi, sembrava quasi distaccato come se non avesse più necessità della sua mamma.

“All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza”, ha raccontato la showgirl. Poi facendo degli esempio: “Dalla cena ai vestiti perché si era abituato così senza di me. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”, ha confessato la Trevisan.

Il suo Nicola, presto 13enne, tendeva ad escluderla dalla sua vita anche dalle cose più semplici di cui, di solito, si occupa una madre. La stessa donna ha raccontato poi di aver dovuto avere molta pazienza nel ricucire il rapporto dopo sei mesi di Grande Fratello.

Lei stessa ha anche ammesso di aver trovato non poche difficoltà a riprendere la vita di tutti i giorni lontana dal ritmo del reality. Insomma, sebbene il GF Vip l’abbia riportata in qualche modo in auge in tv, allo stesso tempo qualcosa le ha tolto e forse, pure le cose più care per lei…

Di seguito un recente scatto social su Instagram della donna insieme al suo “piccolo”:

