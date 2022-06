Vittorio Sgarbi ha apprezzato la sua avventura all’Etna Comics dove ha fatto un incontro speciale rimanendone abbagliato…

Potremmo definirlo un “colpo di fulmine” quello avuto da Vittorio Sgarbi nelle scorse ore. Lo scorso fine settimana il critico d’arte ha avuto modo di partecipare all’Etna Comics e precisamente all’incontro sull’eros nel mondo dell’arte e dei fumetti. In quell’occasione ha incontrato una nota modella e ne è rimasto abbagliato…

Vittorio Sgarbi all’Etna Comics: l’incontro speciale

Vittorio Sgarbi

Sebbene di solito ci ha abituato a far parlare di sé per contrasti e liti in tv, questa volta Vittorio Sgarbi si è preso la scena per un commento a sorpresa a proposito di una nota modella, Riae, tra le più famose in Italia tra le Suicide Girls.

Il critico d’arte, come detto, in occasione dell’Etna Comics ha avuto modo di conoscere la nota modella e ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae insieme a lei.

Sul suo profilo social, ecco quindi Sgarbi con Riae con tanto di messaggio: “Tanta roba quest’anno a ‘Etna Comics’… Ritornerò per la prossima edizione”. Il commento è chiaramente provocatorio e ammiccante nei confronti della Suicide Girl ma in pieno stile dell’uomo.

La foto condivisa su Sgarbi ha posto l’accento sulla ragazza. In tanti, infatti, si sono domandati chi fosse ma soprattutto chi sono le Suicide Girls. Tale “movimento” nasce nel 2001 su idea di Sean Suhl (Sean) e Selena Mooney (Missy Suicide) con l’intento di mostrare le ragazze belle, punk e nude o seminud per mandare un messaggio. Non verso il suicidio, bensì alla morte di moralismi e perbenismi riguardo alla figura della donna. Come si può notare anche dalla foto di Sgarbi, infatti, Riae oltre ad indossare pochi indumenti vanta tatuaggi e tanti altri dettagli di pura libertà.

Di seguito il post Instagram del critico d’arte:

