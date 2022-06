Foto in spiaggia, body shaming e polemica. Vanessa Incontrada dice la sua dopo essere stata, suo malgrado, protagonista nelle ultime ore.

Una foto in prima pagina sul settimanale Nuovo aveva scatenato le polemiche, e qualche parola di troppo, nei suoi confronti e anche verso chi aveva pubblicato tale scatto, il direttore del giornale Riccardo Signoretti. Adesso, Vanessa Incontrada “scende in campo” in prima persona e dice la sua dopo gli insulti e il body shaming ai suoi danni. Con un messaggio sui social, la showgirl spagnola ha usato il suo carattere per dare la migliore risposta possibile a questa situazione.

Vanessa Incontrada: il messaggio social dopo le polemiche

Vanessa Incontrada

La vicenda relativa alla Incontrada parte prima di tutto da uno scatto social della donna di qualche giorno fa quando si era fatta una foto mentre correva. In tanti l’avevano presa di mira perché prima si era fatta “paladina” del body positivity e poi, appunto, aveva deciso di allenarsi (cosa normalissima per altro).

A distanza di qualche ora da quello scatto social, Vanessa Incontrada era però stata messa in prima pagina da Nuovo in uno stato di forma decisamente diverso da quello che appariva poco tempo fa.

Da qui la grande polemica sia nei confronti della donna sia, soprattutto, per il direttore del settimanale Signoretti che aveva anche condiviso sul suo profilo tale immagine. Insulti a lui, body shaming per la Incontrada e un caos completo.

Una vicenda che adesso vede anche la contro risposta della donna. Su Instagram, la showgirl ha voluto ironizzare sulla situazione mandando, però, un durissimo messaggio: “Ma come. L’Incontrada che si allena?? Ma siamo pazzi”. Il tutto seguito da un numero considerevole di emoticon della risata. Insomma, una risposta sia agli utenti che l’avevano criticata ma anche a chi ha messo in copertina quella foto che non sembra essere esattamente conforme a quella che è la realtà attuale.

Di seguito, invece, il post Instagram di Signoretti con la copertina di Nuovo che aveva poi scatenato ulteriore polemica:

