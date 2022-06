Riccardo Signoretti replica alle accuse che lo hanno coinvolto dopo aver pubblicato la foto di Vanessa Incontrada, su Nuovo, che la ritrae diversa dal solito.

Dopo essere stato travolto dalle polemiche per aver pubblicato una foto “irrispettosa” dell’attrice in bikini, Signoretti replica duramente. Il messaggio che il giornalista lancia è sostanzialmente al pubblico che sarebbe stato “malizioso” a vederci il marcio in quella copertina.

Le dichiarazioni di Signoretti

Come riporta Today: “Occasione di replica è la critica di una donna via Instagram. “Non è lei, aggiornatevi”, scrive la signora a proposito dello scatto di Vanessa. “Ma certo che è lei“, replica il giornalista, che accusa il pubblico stesso di ipocrisia. Sì perché, stando al punto di vista di Signoretti, non vi era alcuna malizia nella pubblicazione del servizio né è stato diffuso per sfotterla in qualche modo, anzi. “

Il direttore poi dichiara: “Dunque le signore sotto l’ombrellone che non sono in posa, che non hanno fatto la piega dieci minuti prima e non portano la taglia 42 non vanno pubblicate? Questo è body shaming al contrario. Il messaggio sbagliato è che si debba aderire a canoni di bellezza irraggiungibili. Fino al punto di vedere i fotoritocchi nelle immagini al naturale. Viva i paparazzi e le tante Vanessa Incontrada: io non le nascondo, le pubblico. E la malizia è negli occhi di chi guarda“.

Insomma, la polemica continua anche se la replica del direttore apre effettivamente altri spunti di riflessione che varrebbe la pena analizzare.

