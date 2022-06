Il loro rapporto basato spesso sulle frecciatine in diretta ha fatto sorgere il dubbio che tra i due il rapporto sia teso e che abbiano litigato, Alvin chiarisce ogni cosa.

In occasione di un intervista rilasciata a Casa Chi, l’inviato ha chiarito il rumor secondo cui avrebbe litigato con Ilary Blasi. Alvin smentisce queste voci e racconta il rapporto con la conduttrice e che direzione ha preso in queste edizione dell‘Isola dei Famosi.

Le dichiarazioni di Alvin

Alvin

Come riporta Blogtivvu, Alvin parla del rapporto con la conduttrice: “Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni, quindi…Un po’ all’inizio ci ha stupito e abbiamo detto: “Ma come che noi litighiamo?” Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere insomma veicolato in un altro modo per lo spettatore. Quindi siamo diventati più “ca*zoni”.

Poi racconta: “Credo che in questa edizione sembra più un’edizione più coesa. Siamo riusciti ad entrare in un “gate” tutti sulla stessa frequenza. E’ chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche della personalità, però è nata sotto un buon cielo quest’Isola e quindi c’è un ottimo rapporto con i naufraghi. E’ capitato spesso che litigassero e parlassero sopra e io in quel momento non riuscivo a tenerli a bada.“

E conclude: “A me di fare questo tipo di televisione non me ne frega sinceramente niente, non ho niente contro questa tv ma non mi rappresenta, quindi spero che voi la pensiate allo stesso modo. Se parliamo singolarmente ci si capisce, le litigate si possono fare ma è un problema proprio tecnico.” E quella roba lì, subito riportati un po’ al gioco, quello che poi siamo lì a fare. Quindi credo ci sia una buona sintonia.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG