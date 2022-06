Sembra che la diretta di Massimo Giletti da Mosca non sia piaciuta neanche al giornalista che ha tuonato contro il suo collega.

In occasione di un’intervista al programma radiofonico Facciamo finta che, Maurizio Costanzo ha criticato Massimo Giletti. Il giornalista non ha visto di buon occhio la puntata di Non è l’Arena, in cui il conduttore si collegava direttamente da Mosca. Secondo il giornalista non è stata una mossa vincente quella di Giletti e si unisce alle polemiche su quanto accaduto.

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo

Come riporta Gossip e TV, Costanzo esprime il suo dissenso verso la scelta di Giletti di andare al Cremlino per un confronto con Maria Zakharova. Il giornalista dichiara: “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche? Perché va a rompere le b..lle al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina. Quelli lì, chi li ha invitati (in riferimento a Maria Zakharova, ndr)? Li avrà invitati Giletti e la sua redazione, qualcuno li ha chiamati”.

Maurizio Costanzo ha poi condiviso insieme la tesi del professor Morelli che, in merito alla vicenda, ha dichiarato: “Io vedo il suo malessere come una ferita che lui (Giletti, ndr) ha sentito. Ha sentito di essere nel posto sbagliato. Credo che abbia sentito una ferita perché ha visto veramente come è stato trattato”.

Ad esprime per primo una critica forte alla diretta di Giletti è stato l’ospite Alessandro Sallusti che dopo aver assistito all’intervista del conduttore, decide di abbandonare lo studio.

