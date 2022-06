Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno rivelato a tutti il sesso del loro piccolo bimbo in arrivo. Il video dell’annuncio è emozionante.

Qualche giorno fa la notizia della dolce attesa, oggi il gender reaveal. Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno voluto conoscere subito il sesso del prossimo nascituro e l’hanno svelato ai tanti loro seguaci. Sui social, ecco il bellissimo video con la scoperta…

Erasmo Genzini e Federica Esposito: il gender reveal

“Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta”. Erano state queste le parole di Erasmo Genzini, noto attore anche di ‘Che Dio ci aiuti’ e di Federica Esposito, solamente pochi giorni fa quando avevano scelto di rendere partecipi tutti della dolce attesa. I due aveva scelto di pubblicare una bella fot nella quale la ragazza di mostrava con il pancione e il giovane attore mentre le dava un bacio.

Oggi, sempre via social, ecco il filmato che vede la coppia protagonista di quello che ormai è il noto gender reveal ovvero la festa per svelare se il futuro nascituro sarà un maschietto o una femminuccia.

“La tua mamma l’ha sentito dal primo giorno che saresti stato un maschietto”, ha scritto Federica ad accompagnare il video pubblicato sui social. “Siamo felici che non abbiamo più parole. Solo una: grazie! Grazie a tutti, per l’amore che ci circonda e che stiamo avvertendo”, ha poi concluso la donna con diversi cuori blu. Infatti, come si intuisce, il bimbo sarà un maschio per la grande gioia di Erasmo che nel filmato sembra quasi esultare per la scoperta.

Di seguito il post Instagram della coppia:

