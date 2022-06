Al centro di una serie di polemiche sia nello studio di Uomini e Donne che fuori, Armando Incarnato ha deciso di rispondere duramente.

Sfogo senza precedenti per Armando Incarnato, protagonista del trono over di Uomini e Donne. L’uomo non ha preso bene le recenti critiche che gli sono arrivate sia durante le puntate nello studio, sia via social da parecchi fan del programma. La sua risposta è stata durissima.

Uomini e Donne, Armando Incarnato si sfoga

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

“La bellezza è soggettiva l’intelligenza no! Il 70% delle pecore che commentano in maniera negativa la mia persona non possiede ne l’una né l’altra cosa, è un dato di fatto … Siete capre fatevene una ragione”, queste le durissime dichiarazioni pubblicate su Instagram da Armando Incarnato che non ha certo fatto giri di parole per rispondere agli haters, quelli in studio e quelli social.

Secondo i fan di Uomini e Donne, Incarnato avrebbe assunto un ruolo più da opinionista che da partecipante/cavaliere e si starebbe divertendo a giudicare e dare pareri un po’ su tutte le relazioni che si stanno creando nel programma.

L’uomo sembra voler mettere bocca in ogni cosa, raccogliere segnalazioni e mettere in evidenza le discrepanze tra le azioni e le parole di coloro che, a sua detta, stanno prendendo in giro tutti all’interno della trasmissione.

Una posizione che, però, non sta piacendo e che ha provocato dure reazioni nei suoi confronti. Lui ha così scelto di difendersi ma, a giudicare dal tono delle sue parole, potrebbe aver scatenato il peggio. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Di seguito il post Instagram di Armando:

