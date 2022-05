A Uomini e Donne è ancora caos. Protagonisti Riccardo Guarnieri e Ida Platano del trono Over che hanno avuto un’accesa discussione.

Solamente poche ore fa vi avevamo parlato di un feeling che sembrava ritrovato tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano di Uomini e Donne. Oggi, sinceramente, non siamo più sicuri di quanto stia accadendo tra i due. Infatti, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Canale 5, i due ex si sono prima “riuniti”, poi allontanati ancora ed infine, forse, nuovamente riappacificati.

Uomini e Donne: la lite, l’uscita dallo studio e la pace

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Se le ultime sensazioni facevano pensare ad un ritorno di fiamma tra i due, la puntata odierna di Uomini e Donne ha lasciato tanti dubbi a proposito di Riccardo e Ida. Infatti, mentre la coppia di ex sembrava poter avere una seconda chance, a causa di alcune domande dirette al Cavaliere e le sue successive incertezze, hanno provocato nella Dama una brutta reazione.

La Platano ha chiesto a Guarnieri quali fossero le sue intenzioni e se avesse voglia di riprovare una relazione con lei. Non ricevendo esplicita conferma ma neppure un secco no, la donna si è lasciata andare ad uno sfogo pesante: “Ascolta Riccardo, vattene a fan***o”, ha detto Ida all’ex. “Davvero, sai dove devi andare? A fan***o”.

Come se non bastasse, la donna è uscita dallo studio, poi successivamente raggiunta proprio da Riccardo. In quel momento ancora discussione tra i due, ma alla fine, tornati insieme agli altri partecipanti della trasmissione è sembrato essere tornato il sereno con una “simil proposta” di uscita.

Per sapere come finirà questa storia, bisognerà attendere le prossime puntate.

Di seguito il post Instagram di ‘Uomini e Donne’ con lo sfogo di Ida:

