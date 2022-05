Sonia Bruganelli ha mostrato con orgoglio il risultato dell’ultimo ‘ritocchino’ per cercare di rimanere super giovane sempre.

Chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire. E in questo casa un pochino deve pure attendere per mostrarsi al pubblico. E’ il caso di Sonia Bruganelli che sui social ha finalmente fatto vedere a tutti l’effetto del recente ‘ritocchino’. La donna, moglie di Paolo Bonolis, si è sottoposta ad blefaroplastica superiore, ossia l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre ringiovanendo lo sguardo.

Sonia Bruganelli, le foto dopo la blefaroplastica

Sonia Bruganelli

Sebbene non l’abbia dichiarato apertamente nell’ultimo post, la Bruganelli ha certamente fatto riferimento al recente ritocco visti anche i vari messaggi precedenti dove ha parlato dell’operazione e si è anche mostrata con dei cerotti nella zona degli occhi. Su Instagram, infatti, la donna aveva commentato ironicamente: “Only the brave!!! Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”, facendo riferimento ad una cena durante la quale ha preso parte ancora abbastanza coperta dopo l’operazione.

Negli ultimi giorni, poi, eccola finalmente allo scoperto: “Nuovo giro, nuova corsa e senza occhiali finalmente”, a conferma che qualcosa era stato ritoccato.

Oggi, infine, l’ultimo step: “Scusate la franchezza non riesco a farne a meno. #occhi”, parole che confermano la blefaroplastica. Il risultato sembra davvero pazzesco!

Di seguito il post Instagram della Bruganelli:

Di seguito, invece, un altro post precedente nel quale la stessa opinionista aveva raccontato di aver appena tolto cerotti e occhiali per la prima volta dopo la blefaroplastica:

