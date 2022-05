L’ex naufraga torna sui social dopo aver abbondonato il reality e parla del suo rapporto con il cibo e dei problemi che sta riscontrando.

Dopo aver abbandonato l’Isola per stare più vicina a suo figlio, Guendalina Tavassi torna sui social. L’ex naufraga parla delle sue sensazioni dopo l’esperienza nel reality ma soprattutto del suo rapporto con il cibo che in Honduras scarseggia.

Le dichiarazioni di Guendalina Tavassi

Alvin e Ilary Blasi

Come riporta Blogtivvu, Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. L’ex naufraga dichiara: “Buongiorno flowers, non c’ho più voce. Quanto cazz* mi siete mancati! Grazie a tutti per i messaggi bellissimi, grazie per il sostegno, grazie veramente di cuore, sono stata malissimo però è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo.

Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli e di riabbracciare il mio cuore che mi manca da morire, di parlare con tutti voi. Per me adesso il telefono è una cosa stranissima, lo ho ripreso e mi sembra che escano fuori le cose, dovrò fare un corso, non lo so… Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ci stanno gli animali, ma non fa niente. Sembro pazza ma erano due mesi che non parlavo con voi, vi lovvo!“. Insomma, sembra che l’influencer stia avendo qualche problema con l’alimentazione dopo il severo regime con pochissimo cibo nel reality. In ogni caso è comunque molto contenta di essere tornata alla sua vita normale.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG