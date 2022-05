Gaffe social di Chiara Ferragni nel corso del baby shower dedicato alla sorella Francesca e al suo compagno Riccardo Nicoletti.

Troppa emozione per Chiara Ferragni nel corso del baby shower di sua sorella Francesca e del compagno Riccardo Nicoletti. L’imprenditrice digitale non ha trattenuto lacrime (di gioia) e non solo. Infatti, nel corso del suo discorso in onore della coppia e del futuro nascituro ha svelato il nome del piccolo che ancora non è stato ufficializzato.

Chiara Ferragni svela il nome del figlio della sorella

Chiara Ferragni

L’influencer si è mostrata piuttosto emozionata durante il discorso per la sorella e il suo compagno e tra un sorriso di imbarazzo e una lacrima si è lasciata scappare un’informazione che probabilmente non andava ancora data: il nome del futuro nascituro.

“Ciao sorellina, non sai quanto mi emoziona pensare che tra pochissimo diventerai anche tu una mamma”, ha detto la Ferragni bloccandosi subito per la troppa emozione. “Sei la mia sorellina piccola, sei stata la mia prima amica e confidente, quella con cui ho provato qualsiasi esperienza”.

E ancora: “Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo”, le parole di Chiara Ferragni.

I più attenti, però, hanno notato questo “Edo” che fa pensare appunto che il piccolo si chiamerà Edoardo.

Sebbene nelle stories su Instagram non si noti questa gaffe, nel filmato postato per intero su TikTok si sente tutto a conferma che, probabilmente, la più nota delle Ferragni ha rovinato l’annuncio del nome a Francesca.

Questo, invece, un post Instagram con le tre sorelle Ferragni durante il baby shower:

Riproduzione riservata © 2022 - DG