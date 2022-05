Soleil Sorge sarà presto una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Con lei anche Vera Gemma. I motivi del sì al reality.

Una clamoroso ritorno a ‘L’Isola dei Famosi’. Dopo aver partecipato al noto reality show nel 2019, ecco Soleil Sorge rivestire i panni della naufraga a prepararsi ad una nuova avventura. L’indiscrezione circolata nelle scorse giornate è stata confermata in queste ore da Pipol Reality che ha anche spiegato le motivazioni dietro al sì della influencer e modella che dovrebbe essere già partita insieme a Vera Gemma, anche lei nuova concorrente.

Soleil Sorge nuova concorrente de L’Isola dei Famosi

Soleil Sorge

Secondo quanto si apprende, Soleil Sorge, dopo l’esperienza da opinionista de ‘La Pupa e il Secchione’ e non solo, ha deciso di dire di sì a ‘L’Isola dei Famosi’ dopo un primo rifiuto. La ragazza tornerà per un’esperienza bis in Honduras dopo quella vissuta nel 2019.

L’indiscrezione è stata confermata da Pipol Reality che ha spiegato: “Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza”. Questa la news con tanto di motivazioni della modella per questa edizione dello show.

La decisione di chiamare due nuove naufraghe deriva anche dagli ultimi forfait arrivati da diversi concorrenti che, causa prolungamento dell’edizione dell’Isola, hanno scelto di non proseguire fino in fondo.

La giovane influencer parteciperà con Vera Gemma. Prima, però, le due donne dovranno sottoporsi a quarantena per il Covid. Solo dopo i tempi stabiliti potranno essere protagoniste di questa edizione e unirsi al resto del gruppo. Non resta che essere ancora un po’ pazienti. Siamo sicuri ne varrà la pena e che tutti i telespettatori non resteranno delusi…

Di seguito il post Instagram di Pipol Reality con la notizia del nuovo ingresso al reality:

