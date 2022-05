Prima qualche frecciata, poi una canzone che ha cambiato tutto. Colpi di scena a non finire a ‘Uomini e Donne‘ dove tra i vari protagonisti dell’ultima puntata ci sono ancora Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra i due pare possibile un ritorno di fiamma.

Nonostante si stesse parlando di un’altra frequentazione, la scena a ‘Uomini e Donne’ passa a Riccardo e Ida che dopo essersi stuzzicati sembrano aver fatto pace. E non solo…

Mentre l’uomo discuteva con Gloria relativamente al loro periodo di conoscenza, ecco Ida prendere la parola e attaccarlo. Accuse particolari quelle della donna che ha affermato che Riccardo le avesse tolto addirittura il saluto. Tra il cavaliere e la dama vi è quindi una serie di botta e risposta che non produce niente di buono ma fa comprendere come tra loro vi sia sempre qualcosa di incompiuto.

Mentre l’attenzione si sposta altrove, però, ecco il colpo di scena. Riccardo ha avuto una crisi di pianto ed è uscito dallo studio. Da lì, Ida lo ha seguito salvo poi essere entrambi richiamati da Maria De Filippi.

A quel punto, le spiegazioni. L’uomo ha dichiarato di essersi commosso per una canzone che ha accompagnato la sua storia d’amore proprio con Ida durante il periodo della proposta di matrimonio. I due ex fidanzati a quel punto hanno sorpreso tutto ballando stretti al centro dello studio. Sembra proprio poterci essere un ritorno di fiamma…

Di seguito un post Instagram di ‘Uomini e Donne’ con parte di quanto accaduto tra i due:

View this post on Instagram

