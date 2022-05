Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi è uscito dal carcere dove era stato arrestato a seguito della denuncia della donna.

Da una parte, siamo sicuri, la delusione per la notizia, dall’altra, l’effetto esattamente opposto. Parliamo dello scarceramento di Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi che, nelle scorse ore, ha fatto ritorno a casa a seguito della denuncia arrivatagli da parte dell’ex moglie che lo aveva accusato di averla picchiata.

L’ex marito di Guendalina Tavassi esce dal carcere

carcere

A dare notizia del ritorno a casa di Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, è stata la sorella dell’uomo, Mary. Via social, la ragazza ha raccontato in alcuni filmati le sue emozioni: “Adesso lui è a casa e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. Ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice”.

Parole che, probabilmente, andranno a contrapporsi con lo stato d’animo della Tavassi. Tra i due, infatti, non scorre come ovvio buon sangue. L’uomo era finito in galera lo scorso febbraio, in seguito alla denuncia di maltrattamenti da parte della ex compagna che ha raccontato di averlo voluto fare anche per proteggere i suoi figli, testimoni delle percosse ricevute.

Resta da capire se la donna sia stata informata della situazione dato che, in questo momento, si trova in Honduras per L’Isola dei Famosi. Questa sera, con ogni probabilità, si saprà di più nella puntata odierna su Canale 5.

Occorre sottolineare come, dal canto suo, D’Aponte abbia sempre negato e rispedito al mittente ogni accusa. Insomma, una vicenda delicatissima di cui, probabilmente, sentiremo ancora parlare.

