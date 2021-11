Altri dettagli choc arrivano da Guendalina Tavassi che accusa l’ex marito di avere usato più volte violenza su di e sulla figlia Gaia.

Non è la prima volta che Guendalina Tavassi parla della violenza dell’ex marito, Umberto D’Aponte, su di lei. La donna aveva pubblicato quest’estate le foto di un occhio nero e adesso pubblica su Instagram un video che testimonierebbe un’altra violenza subita dall’uomo.

L’ex marito di Guendalina Tavassi spacca il telefono all’influencer che tentava di registrarlo

In una storia su Instagram, Guendalina Tavassi mostra il suo smartphone completamente spaccato e dichiara che a fare quel gesto sia stato proprio l’ex marito Umberto D’Aponte. L’influencer era intenta a cercare di registrarlo per dimostrare le violenze subite da lui e perpetrate anche sulla figlia Gaia. La Tavassi dichiara: “Vi avviso dal telefono del mio avvocato Leonardo, perchè io sono stata aggredita dalla stessa persona nello studio”. Poche parole e un cellulare rotto così l’influencer mostra ai suoi follower di essere stata aggredita dall’ex marito nello studio del suo avvocato dove si erano incontrati per parlare della gestione dei figli. Sui social c’è chi ancora non crede alla donna e chi ipotizza che sia solo una messa in scena di Guendalina per ottenere visibilità.