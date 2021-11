Su Instagram Patrizia Mirigliani scrive una dedica al figlio Nicola Pisu ma non fa mai una volta riferimento alle brutte parole che il gieffino ha rivolto a Miriana.

Dopo la polemica scoppiata nelle ultime ore che investe il figlio, Patrizia Mirigliani scrive una dedica social al figlio ma non menziona le parole che il gieffino ha rivolto a Miriana Trevisan. Il gesto non passa inosservato considerando che le dichiarazioni di Pisu per la donna sono state esagerate e considerate di pessimo gusto.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Patrizia Mirigliani giustifica le parole di Nicola Pisu a Miriana? Dai social tutto tace

“È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma.” Questo il post di Patrizia Mirigliani per il figlio Nicola Pisu, dove però non c’è traccia di rimprovero per le dure parole che il gieffino ha rivolto a Miriana Trevisan. Infatti, durante le nomination al GF Vip, Pisu rivolgendosi alla gieffina dichiara: “Ti meriti un uomo che ti tratti male”. Ad intervenire sulla frase poco lusinghiera è stato subito Alfonso Signorini che ha invitato il concorrente a scusarsi immediatamente. Dalla madre di Nicola attualmente tutto tace.