In occasione di un’intervista Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, rivela chi è il suo vero e incondizionato amore.

Dopo la fine della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli che, attualmente è impegnato con Giulia Salemi, può riaprire il suo cuore. In occasione di un’intervista sul settimanale Vero, Ariadna Romero ha svelato chi ha rubato il suo cuore, ovvero suo figlio Leo.

Ariadna Romero: “Il mio vero amore? Mio figlio Leo”

“L’uomo della mia vita è mio figlio Leo. Sono innamoratissima e completamente soggiogata da lui”, queste le parole di Ariadna Romero che svela finalmente a tutti che il suo vero amore è il figlio. Dopo la storia con Pierpaolo Pretelli, sembra che la modella voglia dedicarsi solo a Leo, rimanendo single: “Per il resto sono ancora single. Sembra che abbia una specie di calamita per le relazioni complicate”. Dunque per la showgirl cubana non sembrano esserci love story in vista, almeno per il momento, ma si gode comunque la compagnia e la vita insieme al suo bambino. Con Pierpaolo Pretelli e la sua fidanzata Giulia Salemi, Ariadna ha un bellissimo rapporto di amicizia per rendere la vita di Leo il più serena possibile. Ci sarà tempo per nuovi amori ma, nel frattempo, il cuore della modella è già impegnato.