China Suarez è tornata a parlare della sua notte nel lussuoso hotel a Parigi trascorsa con Icardi e svela un dettaglio choc della loro presunta intimità.

Il triangolo intrecciato tra China Suarez, Icardi e Wanda continua a svelare nuovi retroscena. La modella parla della notte nel lussuoso albergo di Parigi dove si sarebbe incontrata con il calciatore e rivela che non sono andati a letto insieme. Il motivo rivelato di China per la mancata intimità, non è però lo stesso che Icardi ha dichiarato.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Rivelazione choc di China Suarez della notte a Parigi con Icardi

Secondo quanto riportato dalla giornalista Yanina Latorre, Icardi ha ammesso di aver trascorso una notte a Parigi con China Suarez. I due si sono visti in un lussuoso hotel ma non sono andati oltre al bacio. Il motivo della mancata intimità tra loro sarebbe, secondo il calciatore, perchè Icardi aveva la febbre quel giorno e non se la sentiva. China Suarez però ha dato una versione molto diversa di quella serata che smentisce le dichiarazioni di Icardi: “Non abbiamo fatto sesso perché a Mauro non gli si è drizzato”. Queste le parole della modella che aprono sicuramente un retroscena diverso da quello raccontato dal marito di Wanda Nara. Si metterà mai un punto a questa storia intricata?