Da poche ore sembra che Fedez abbia comprato un dominio con esplicito rimando alle elezioni che potrebbero tenersi nel 2023.

Nelle ultime ore è spuntato sul web un particolare interessante che lascia dubbi sull’ingresso in politica di Fedez. Il rapper non ha mai nascosto di avere interesse nella sfera politica e non si è mai tirato indietro in manifestazioni, contestazioni e firme. La sua società sembra aver acquistato un dominio su internet che non lascia spazio ad interpretazioni.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Fedez alle elezioni nel 2023? La sua società ha acquistato un dominio particolare

Sul web è spuntato il dominio fedezelezioni2023.it che non è ancora attivo ma che risulta acquistato dalla ZDF società di Fedez. Il riferimento del sito è abbastanza esplicito e mira proprio alle elezioni che si dovrebbero tenere nel 2023. Potrebbe essere uno scherzo o un modo di attirare le attenzioni dei politici, ennesima provocazione del rapper ma non si può escludere un ingresso in politica dei Fedez. D’altronde l’artista è sempre impegnato indirettamente nelle questioni politiche facendosi spesso portavoce di un messaggio politico, all’interno dei suoi brani. Che sia vero o meno, intanto Fedez è impegnato con il suo nuovo album Disumano che attualmente sembra andare a gonfie vele. Si scoprirà di più nei prossimi mesi.