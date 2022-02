L’ex gieffina Guendalina Tavassi parla nelle sue storie Instagram dell’arresto dell’ex marito, rivelandi dell’aggressione subita da lui.

Guendalina Tavassi torna a parlare sui social delle aggressioni da parte del suo ex marito Umberto D’Aponte, che attualmente è in carcere accusato di violenza.

L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato tutto tramite le stories Instagram, spiegando la realtà dei fatti: “Mi ritrovo per l’ennesima volta qua a dovervi spiegare le cose perché altre persone si mettono in mezzo a parlare. Per cercare di tutelare i bambini, che tanto erano sempre presenti, in ogni situazione ci sono sempre stati, come anche nell’ultima aggressione, premeditata, avvenuta da due persone, dentro una macchina, davanti al figlio Sasi che lo implorava di fermarsi”

Guendalina parla dell’ex marito in carcere: “La gente in galera ci va per quello che ha fatto, per tutte le denunce, nessuno si è inventato niente. Funziona che se tu violi la legge, la legge poi ti punisce, dopo anche tante cose, perché questa persona aveva una restrizione, un allontanamento che ha violato”

Un racconto lungo e molto chiaro quello della Tavassi, che ha ricordato anche un’altra aggressione subita e l’effetto che ha fatto anche sui figli, che hanno spesso assistito a queste scene terribili: “Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, dopo gli inseguimenti, dopo tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini perché erano sempre, sempre presenti i bambini, io ho cercato di sminuire perché loro sono traumatizzati, Sasi è scioccato, ha paura di uscire”

