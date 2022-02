La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un post su Instagram molto particolare che lascia degli interrogativi sulla presunta crisi con Totti.

Ormai non si parla d’altro che della presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia è amatissima e il gossip creato da Dagospia ha mandato in tilt il web. Dopo ore di silenzio da parte di entrami, a compiere un passo è la conduttrice con una semplice linguaccia. Che sia un modo per negare la crisi nel suo matrimonio con l’ex calciatore?

Ecco la reazione di Ilary Blasi ai gossip delle ultime ore

Nessuna dichiarazione, ma un semplice ed enigmatico gesto. Ilary Blasi sposta la sua mascherina e fa una linguaccia su Instagram. Alcuni lo stanno interpretando come una sorta di negazione della crisi e presa in giro del gossip, che circola queste ore sulla rottura con Totti.

Secondo le indiscrezioni infatti, i due non starebbero più insieme e il calciatore avrebbe un altro flirt già avviato. Il gossip sostiene, dunque, che la loro storia è bella che finita ma la risposta della conduttrice fa capire tutt’altro. Quale sarà la verità? Intanto il silenzio che più stupisce è quello di Francesco Totti che non ha rilasciato ancora dichiarazioni.

