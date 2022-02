Tutta la famiglia Berlusconi ha dato il benvenuto a Ettore Quinto, il quinto figlio di Barbara Berlusconi, venuto al mondo tre mesi fa e amato da tutti.

La figlia di Silvio Berlusconi ha da poco pubblicato su Instagram una galleria di foto molto speciale, con la quale ha deciso di presentare il piccolo Ettore, frutto dell’amore tra la Berlusconi e il compagno Lorenzo Guerrieri. In questi scatti, si vede tutta la famiglia riunita e piena d’amore per il piccolo di Barbara Berlusconi, tra cui nonno Silvio e nonna Veronica Lario.

Oltre a loro, anche i fratellini Edoardo, Alessandro, Francesco e Leone abbracciano e coccolano il nuovo arrivato, immortalati in alcuni scatti davvero dolci e stupendi.

