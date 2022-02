L’aria di crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi è la notizia del momento. Le rivelazioni fatte da Dagospia ieri, oggi sono diventate una realtà che sta facendo uscire fuori anche alcuni nomi coinvolti. Secondo Repubblica, infatti, la nuova fiamma di Totti si chiamerebbe Noemi Bocchi, una ragazza avvistata allo stadio proprio insieme all’ex bomber. La ragazza era all’Olimpico per la partita Roma-Genoa, esattamente due file dietro Totti.

La storia tra i due sarebbe iniziata mesi fa, ma rimasta ben nascosta. Ma a Roma le voci erano già girate, soprattutto quando lei è scappata all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa. Molto probabilmente, la fuga era dovuta al fatto che Totti aveva avuto un incidente in macchina.

