Uno scatto che sta già facendo il giro del web, facendo impazzire i fan di Mahmood e Blanco, nudi su una delle cover più importanti d’Italia.

I vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, sono i protagonisti della nuova cover di Vanity Fair Italia che sta girando sul web facendo impazzire i loro milioni di fan.

Dopo aver fatto esaltare il loro pubblico con il singolo Brividi, i due cantanti, infatti, posano nudi come mamma li ha fatti, in una foto in bianco e nero.

La foto sta girando incessantemente sui social, visto che i fan del duo hanno dato letteralmente di matto quando hanno visto l’immagine pubblicata dai profili della rivista.

Ma questa copertina con mahmood e blanco??💀che caldo 🔥 forse siamo a Rio De Janeiro #mahmoodblanco #blanco #mahmood pic.twitter.com/C6LLmKwSQ2 — 👑Queen P #LucaMarzano👑MAILIN IS COMING (DRUCK 8) (@la_akasette) February 22, 2022

Mahmood e Blanco sono stati ritratti così dai fotografi Luigi&Iango, tra più noti a livello internazionale, amati da tante star, a partire da Madonna. Il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale ha spiegato il perché della foto: “Li abbiamo ritratti così perché le loro storie sono come una pagina bianca, piena di tatuaggi e di sogni, di giovinezza, qualcosa di così forte da scuoterci tutti”

